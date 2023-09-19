Подоляк: Украина готовится к боям за Крым

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Контрнаступление Украины против российских войск увенчалось успехом, заявил советник президента Украины Михаил Подоляк.

В интервью CNN Подоляк назвал прорыв первой линии обороны России поводом для оптимизма в борьбе Украины с РФ – военной силой, которую, как пояснил Подоляк, «все боялись» до начала конфликта.

«Инициатива полностью принадлежит Украине. Даже российские официальные лица, такие как Путин, говорят, что они отражают наступательные операции Украины. Они не говорят о своем контрнаступлении, они говорят только об оборонительной войне России», – заявил он.

Подоляк добавил, что Украина готовится к боям за Крым.

По его словам, Украина нуждается в дополнительной авиационной поддержке со стороны западных партнеров, в частности, в истребителях F-16, ракетах дальнего радиуса действия для нанесения ударов вглубь контролируемых Россией территорий, а также в боеприпасах.