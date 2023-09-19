Подоляк: Украина готовится к боям за Крым |
ВСУ прорвали вражескую оборону на Бахмутском направлении |
СМИ: Эрдоган совершит визит в Азербайджан |
Баку: Армения продолжает выдвигать территориальные претензии |
«Несмотря на препятствия». Эрдоган доволен отношениями с США |
В рейтинге самых могущественных стран мира Азербайджан занял 57-е место (таблицы) |
Иран надеется на возобновление работы посольства Азербайджана |
Армения вновь выступила против территориальной целостности Азербайджана |
Раджабов ответил на провокацию Ароняна |
Главное Мир

Подоляк: Украина готовится к боям за Крым

Подоляк: Украина готовится к боям за Крым

Контрнаступление Украины против российских войск увенчалось успехом, заявил советник президента Украины Михаил Подоляк.

В интервью CNN Подоляк назвал прорыв первой линии обороны России поводом для оптимизма в борьбе Украины с РФ – военной силой, которую, как пояснил Подоляк, «все боялись» до начала конфликта.

«Инициатива полностью принадлежит Украине. Даже российские официальные лица, такие как Путин, говорят, что они отражают наступательные операции Украины. Они не говорят о своем контрнаступлении, они говорят только об оборонительной войне России», – заявил он.

Подоляк добавил, что Украина готовится к боям за Крым.

По его словам, Украина нуждается в дополнительной авиационной поддержке со стороны западных партнеров, в частности, в истребителях F-16, ракетах дальнего радиуса действия для нанесения ударов вглубь контролируемых Россией территорий, а также в боеприпасах.

Теги:
Из этой рубрики
Российских депутатов обязали пересесть на отечественные автомобили
Мир

Российских депутатов обязали пересесть на отечественные автомобили

2023/09/19, 00:54
Вдова Пригожина сменила фамилию
Мир

Вдова Пригожина сменила фамилию

2023/09/19, 00:45
Подоляк: Украина готовится к боям за Крым
Мир

Подоляк: Украина готовится к боям за Крым

2023/09/19, 00:39
Тувалу намерено существовать вечно, даже если скроется под водой
Мир

Тувалу намерено существовать вечно, даже если скроется под водой

2023/09/19, 00:27
Освобождённые в США иранские заключённые прибыли в Тегеран (видео)
Мир

Освобождённые в США иранские заключённые прибыли в Тегеран (видео)

2023/09/18, 23:47
Apple выпустила обновление iOS 17
Мир

Apple выпустила обновление iOS 17

2023/09/18, 22:27
Всемирное общество защиты животных осудило Ереван за привлечение собаки к теракту
Мир

Всемирное общество защиты животных осудило Ереван за привлечение собаки к теракту

2023/09/18, 22:22
В рейтинге самых могущественных стран мира Азербайджан занял 57-е место (таблицы)
Мир

В рейтинге самых могущественных стран мира Азербайджан занял 57-е место (таблицы)

2023/09/18, 21:18
МИД России намекнул согражданам на нежелательность зарубежных поездок
Мир

МИД России намекнул согражданам на нежелательность зарубежных поездок

2023/09/18, 20:36