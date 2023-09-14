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Гафарова рассказала участникам саммита в Венгрии о трагедии в Ходжалы

Гафарова рассказала участникам саммита в Венгрии о трагедии в Ходжалы

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на V Будапештском демографическом саммите, прошедшем 14 сентября в Венгрии. Об этом сообщает отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Говоря о том, что оккупация и войны оказывают самое необратимое воздействие на семьи, председатель Милли Меджлиса отметила, что в этом смысле армянская оккупация оказала разрушительное воздействие на существование наших семей. Жертвами этой оккупации стали более двенадцати тысяч человек. В результате геноцида, совершенного Арменией в азербайджанском городе Ходжалы в феврале 1992 года были уничтожены целые семьи. Более ста пятидесяти детей потеряли одного или обоих родителей, были убиты 613 мирных жителей. Также в результате политики этнической чистки, проводимой Арменией, один миллион азербайджанцев – более двухсот тридцати тысяч семей были вынуждены покинуть свои дома и стали вынужденными переселенцами и беженцами. По словам спикера, тот факт, что один миллион человек остался без крова, работы и всех средств к существованию, стал достаточно тяжелым ударом для молодой независимой страны. Однако, несмотря на тяжелое социально-экономическое бремя оккупации, Азербайджанское государство приняло все необходимые меры для удовлетворения потребностей семей беженцев и вынужденных переселенцев.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова напомнила, что в 2020 году, использовав право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН, Азербайджан своими силами выполнил резолюций Совета Безопасности ООН, норм и принципов международного права и восстановил свою территориальную целостность, и в этом контексте выразила признательность нашим партнерам и друзьям, и в частности Венгрии за ее постоянную, основанную на международном праве поддержку стабилизации и установления межгосударственных отношений на Южном Кавказе. По словам С.Гафаровой, освобождение наших земель – это торжество исторической справедливости. Это также триумф нравственных и семейных ценностей молодого поколения, которое тридцать лет назад, будучи еще детьми, было вынуждено покинуть свои земли, а затем вернулось, чтобы освободить земли своих предков.

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