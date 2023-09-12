ГУГДП обратилось к населению

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Главное управление Государственной дорожной полиции МВД (ГУГДП) обратилось к населению в связи с началом нового учебного года.

В обращении говорится, что согласно соответствующему распоряжению Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, в целях дальнейшего усиления контрольно-профилактических мероприятий, последовательно проводимых в этой сфере, с 10 сентября по 10 октября текущего года на территории республики проводится месячник «Внимание, дети!».

В рамках мероприятия проводится работа по усилению профилактических мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, которые могут произойти с участием учащихся, изучению дорожных условий на маршрутах их движения, а также на территориях расположения образовательных учреждений, обновлению существующих дорожных знаков, линий разметки, внедрению новых средств регулирования, а также усилению мер просветительского характера среди детей и подростков и средства массовой информации в этой сфере.

ГУГДП призывает к соблюдению правил дорожного движения для минимизации детского травматизма на дорогах.