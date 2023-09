«Аморальность не знает границ!» Гаджиев высказался о провокации армян с собакой

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев прокомментировал попытку армян совершить террористический акт посредством собаки.

«Очередной аморальный террористический акт ВС Армении и незаконных сил марионеточного режима против Азербайджана с использованием бомб на дистанционном управлении, прикреплённых к собакам. Аморальность не знает границ!», – заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в соцсети «Х».

Yet another immoral terror act by the elements of armed forces of Armenia and illegal forces of puppet regime against Azerbaijani outpost by using dogs equipped with remotely detonated bomb. İmmorality knows no bounds! #dogs #AnimalRights pic.twitter.com/hQPvSUwD1O

