В России следователи берут взятки биткоинами

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве бывшего следователя Мещанского районного следственного отдела Андрея Шумкина и экс-следователя следственного отдела МВД России по району Печатники Александра Чекирева, которым предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Они были уволены незадолго до их задержания и отправлены в СИЗО на два месяца.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о получении взятки организованной группой в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в столичном регионе были установлены и задержаны экс-следователи Андрей Шумкин и Александр Чекирев, ранее проходившие службу в следственных органах в Москве. Им официально предъявлено обвинение, а одним из столичных судов принято решение об аресте на срок до 7 ноября», – рассказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в Замоскворецком суде Москвы, который избрал обвиняемым меру пресечения, постановления об аресте пока никто не обжаловал. Официальными комментариями правоохранительных органов, обвиняемых и их представителей ТАСС пока не располагает.

По словам собеседника агентства, Шумкин является бывшим подчиненным экс-начальника следственного отдела ГСУ СК по Тверскому району столицы Марата Тамбиева, который обвиняется в вымогательстве более 1 тыс. биткойнов у хакерской группировки Infraud Organization. Он хранил взятые у хакеров биткойны на своем рабочем компьютере. Никулинский суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры РФ взыскал криптовалюту в доход государства в рамках уголовного дела о взятке в отношении следователя. Тамбиев, расследовавший дело членов Infraud Organization, начал вымогать у обвиняемых биткойны, которые те получили в результате противоправной деятельности, после чего хакеры обратились в ФСБ.

Отметим, что стоимость 1 000 биткоинов в долларах США на сегодня составляет 25 817 624,81 $.