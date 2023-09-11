Кремль: Мы не потеряем Армению (видео)

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Мы не боимся потерять союзника в лице Армении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы остаемся, были и уверен, что будем очень близкими союзниками и партнерами с Арменией. У нас могут быть определенные проблемы, которые нужно решать, но решать их нужно в рамках диалога. Потому что логика развития и национальные интересы двух стран диктуют необходимость дальнейшего углубления нашего союзничества и партнерства», – отметил он.

По его словам, отказ Еревана проводить учения ОДКБ, намерения проводить их с США – это решения, которые требуют глубокого анализа.