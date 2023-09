В посольстве Азербайджана «поприветствовали» Тиграна Балаяна

В посольстве Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, представительстве в Европейском Союзе «поприветствовали» подписавшегося на страницу дипмиссии в соцсети новоназначенного посла Армении Тиграна Балаяна, и отметили, что дипломат сможет найти в аккаунте «много познавательной информации».

Соответствующая публикация размещена на странице ведомства в Х (ранее Twitter).

«Г-н посол Тигран Балаян, добро пожаловать на аккаунт посольства Азербайджана. Здесь вы найдете для себя много познавательной и заставляющей задуматься информации», – отмечается в сообщении.

Отметим, что накануне по предложению армянского премьер-министра Никола Пашиняна и указом президента Ваагна Хачатуряна Тигран Балаян был назначен послом Армении в Бельгии и руководителем представительства этой страны в Европейском союзе.

Mr. Ambassador @tbalayan, welcome to the account of the Embassy of Azerbaijan. You’ll find a lot of eye-opening and thought-provoking information for you.

— AzEmbBe&Lux-AzMissionEU (@AZMissionEU) September 6, 2023