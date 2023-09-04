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Главное Мир

Россия ударила по Одессе (фото)

Россия ударила по Одессе (фото)

Ночью Россия атаковала юг Одесской области Украины, в частности, Килийской и Измаильский районы, применив ударные беспилотники.

Под ударом снова оказалась гражданская инфраструктура.

Силы обороны юга информируют, что во время ночной атаки врага по гражданской инфраструктуре Подунавья силы ПВО сбили 17 российских дронов-камикадзе. В двух территориальных общинах Одесской области есть разрушения.

«В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий. Также из-за попадания обломков, вследствие ущерба, возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов. Пострадавших в результате ночного налета нет.», – уточнил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По словам главы ОВА, на месте продолжают работать все соответствующие службы.

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