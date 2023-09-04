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Гаджиев обвинил Ереван в запуске новой кампании дезинформации и манипуляций

Гаджиев обвинил Ереван в запуске новой кампании дезинформации и манипуляций

Из серии денежных переговоров! Как видно, накануне «юбилея» самой страшной, кровавой и преступной сепаратистской структуры Европы, так называемой «Нагорно-Карабахской Республики», по указанию правительства Армении и армянских лоббистских групп, был дан старт новой кампании дезинформации и манипуляций.

Об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети Х.

«По крайней мере, бывший генеральный секретарь НАТО позорным образом не отрицает, что получил деньги от правительства Армении за свою пропагандистскую кампанию (копия квитанции прилагается).

Некоторые политики лицемерно делят мир на «хороших и плохих сепаратистов и преступников». Трудно отказаться от старых привычек!

Но что вызывает беспокойство, так это то, что BBC обязуется в своем Уставе «добиваться необходимой беспристрастности во всех своих продукциях. Эта приверженность имеет основополагающее значение для нашей репутации, ценностей и доверия аудитории», – говорит он, имея дело с односторонними и предвзятыми агрессивными манипуляциями, а также пропагандирует ложь в своей программе «Контекст». BBC должна быть платформой для всех голосов, особенно для деликатных тем», – отметил Хикмет Гаджиев.

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