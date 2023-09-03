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Зеленский подтвердил, что сменит министра обороны Резникова, и предложил Умерова

Зеленский подтвердил, что сменит министра обороны Резникова, и предложил Умерова

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Об этом говорится в сообщении главы государства.

«На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу обозначить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более чем 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», – заявил он.

По словам президента, Министерство должен возглавить Рустем Умеров.

«Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», – добавил он.

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