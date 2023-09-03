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Нетаньяху пообещал построить стену на границе с Иорданией

Нетаньяху пообещал построить стену на границе с Иорданией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах построить стену вдоль границы с Иорданией. Так власти еврейского государства собираются защитить население от нелегальных мигрантов.

«Мы построили заградительные сооружения на южной границе с Египтом и остановили проникновение нелегалов в Израиль. <…> Теперь мы создадим заградительные сооружения на восточной границе, с Иорданией, и предотвратим проникновение с той территории тоже», — написал Нетаньяху в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что благодаря строительству стены на израильско-египетской границе удалось предотвратить проникновение более миллиона беженцев из Африки. Это, по словам премьера, могло попросту «уничтожить» весь Израиль.

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