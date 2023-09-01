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Главное Общество

В Азербайджане задержаны таможенники-взяточники

В Азербайджане задержаны таможенники-взяточники

На основании поступившей информации о незаконных действиях ряда лица и Малика Алиева, занимавшего должность начальника оперативно-следственного управления Южного территориального таможенного управления Государственного таможенного комитета, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий были выявлены обоснованные подозрения в том, что Малик Алиев, работая на указанной должности, злоупотреблял должностными полномочиями и создал условия для незаконного ввоза лекарственных средств общей стоимостью 30 тысяч манатов через таможенный пост «Астара» на территорию страны.

Также установлено, что начальник возглавляемой Маликом Алиевым структуры Мехди Мехралиев и таможенный инспектор Заман Абдурахманов в обмен на взятку в размере 10 тысяч 400 манатов обещали организовать ввоз через таможенную границу продукцию стоимостью 60 тысяч манатов предпринимателя Рамина Мамедзаде без надлежащего декларирования.

Возбуждено уголовное дело по статьям 32.5, 206.1, 308.1, 311.3.1 и 311.3.3, 206.1 УК АР, ведется расследование.

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