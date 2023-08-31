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Лавров уверен в конструктивной роли Анкары в нормализации отношений Баку-Ереван

Лавров уверен в конструктивной роли Анкары в нормализации отношений Баку-Ереван

Мы уверены, что Турция сыграет конструктивную роль в нормализации азербайджано-армянских отношений.

Об этом заявил руководитель МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Глава МИД России отметил, что в ходе переговоров обсуждалась ситуация на Южном Кавказе.

Он добавил, что Россия и Турция заинтересованы в нормализации отношений на Южном Кавказе. ПРи этом Лавров заявил, что Россия также заинтересована и в нормализации турецко-армянских отношений: «Россия и Турция заинтересованы в реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по открытию региональных связей, коммуникаций на Южном Кавказе. Мы уверены, что Турция будет играть конструктивную роль в реализации этих договоренностей».

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