Представители дипкорпуса прибыли на дорогу Агдам-Ханкенди (видео)

31 августа начался ознакомительный визит в Агдам аккредитованных в Азербайджане представителей дипломатического корпуса и военных атташе.

В визите принимают участие около 60 человек из более чем 50 стран (Турции, Китая, России, Японии, Швейцарии, Польши, Чехии, Болгарии, Румынии, Сербии, Аргентины, Колумбии, Мексики, Южной Кореи, Индонезии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Алжира, Катара, Ирака, Ирана, Афганистана, Ливии, Палестины, Украины, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Грузии, Таджикистана и др.) и международных организаций (ООН, Всемирной организации здравоохранения, TÜRKPA и др.), а также иностранные журналисты.

Целью визита является ознакомление с пунктом размещения продовольственных грузов Азербайджанского общества Красного Полумесяца на дороге Агдам-Ханкенди.

Помощник президента Хикмет Гаджиев также принимает участие в визите.

«Мы находимся на въезде на дорогу Агдам-Аскаран-Ханкенди. Дипломатический корпус и международная группа журналистов увидят функционирование дороги и два грузовика с продовольственным грузом, состоящим из муки, доставленных Обществом Красного Полумесяца Азербайджана», – написал он в соцсети Х.

