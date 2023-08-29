Сель смыл автомобили на дороге Хызы-Гилязи (обновлено, видео)

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23:40 На участке дороги Хызы-Гилязи, проходящем по территории Хызынского района, селевые потоки смыли несколько автомобилей в ущелье.

Данную информацию приводит пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, на горячую линию «112» ведомства поступил вызов, что на участке дороги Хызы-Гилязи, проходящем по территории Хызынского района, несколько автомобилей смыло в ущелье селевыми потоками, в результате чего граждане оказались в беспомощном положении.

На вызов немедленно выехали соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В результате спасательной операции, проведенной в неблагоприятных погодных условиях и темное время суток, спасатели извлекли из транспортного средства двух женщин.

В рамках мероприятий, осуществленных силами МЧС, оказавшиеся в сложной ситуации автомобили также были эвакуированы в безопасную зону.



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22:08 В результате кратковременного ливня в Гилязи-Хызы перекрыта дорога Гилязи-Хызы. Масса грязи на участке 6-10 км дороги затруднила передвижение, уточняет АПА.

На территорию доставлена техника, продолжаются работы по открытию дороги.