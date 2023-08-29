Паводок затопил шекинские села (видео)

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В Шеки прошли ливневые дожди, паводковые воды затопили два села.

Начиная со второй половины дня в Северо-Западном регионе страны изменились погодные условия, дождливая погода наблюдается на территории Огузского, Шекинского, Гахского, Загатальского и Балакянского районов, сообщает АПА.

Ближе к вечеру в горных районах вблизи административной территории сел Шеки и Джаирли Шекинского района прошли ливневые дожди. В результате проливных дождей поднялся уровень воды протекающей по территории реки Эрджан. Из-за чрезмерного поднятия уровня воды в реке Эрджан дождевая вода поступила в административную зону сел Шеки и Джаирли.

Паводковые воды затопили внутренние дороги сел, затопив приусадебные участки многих сельских жителей и первые этажи домов. В настоящее время на территорию командированы представители соответствующих организаций, выясняются масштабы нанесенного ущерба.

Отметим, что в настоящее время в регионе преобладают неустойчивые погодные условия.

