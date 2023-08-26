В Норвегии модернизируют забор на границе с Россией из-за оленей

Норвежские власти модернизируют забор возле границы Норвегии с Россией на крайнем севере, чтобы помешать оленям пересекать международную границу.
Об этом сообщает AFP.
Забор протяженностью около 150 километров вдоль российско-норвежской границы уже установлен, однако некоторые участки пришли в такое запустение, что олени легко могут пройти через ограждение.
«Пересечение границы с Россией строго запрещено, в том числе и северным оленям», — говорится в заявлении Норвежского управления сельского хозяйства.