Россия недовольна из-за отказа Армении впустить Кривопускова

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Москву неприятно удивил отказ Еревана пропустить в страну главу Российского общества дружбы с Арменией Виктора Кривопускова, сообщил РИА Новости дипломатической источник.

«Информация о том, что погранслужба аэропорта «Звартноц» в ночь на 24 августа отказалась пустить на территорию страны президента Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова неприятно удивила российскую сторону», — заявил собеседник агентства.

По его данным, Ереван не объяснил причины своего отказа.

«Армянских партнеров попросили разъяснить мотивы решения властей и статус росгражданина с точки зрения республиканской пограничной службы <…> К сожалению, ограничения, вводимые в отношении российских политиков, общественников, представителей СМИ, становятся порочной практикой, которая не работает на развитие двусторонних отношений», — отметил источник.

Он уточнил, что Кривопусков планировал принять участие в презентации созданного в республике Армяно-российского общества дружбы и сотрудничества.