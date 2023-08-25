Путин поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю ее дня рождения.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
«Уважаемая Мехрибан Арифовна,
Примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения.
Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами. Уверен, что дальнейшее развитие конструктивных многоплановых связей в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Азербайджана.
Искренне желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности», – говорится в письме.