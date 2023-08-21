Немат Панахлы на своем Land Cruiser нарушил ПДД на сумму более 1000 манатов

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Имеется неуплаченный штраф в размере 1100 манатов на автомобиль марки Toyota Land Cruiser (90 KM 590), принадлежащий Панахлы Ахаду Немат оглу (01.01.2000 г.р.). Об этом сообщил АПА старший инспектор Главного управления Государственной дорожной полиции города Баку, майор полиции Араз Аскерли.

Он отметил, что на основании этих штрафов, в соответствии с пунктом 3 статьи 529 КоАП, в Насиминском районном суде было принято решение об отправке автомобиля на временную стоянку, то есть об изъятии транспортного средства из движения:

«Сотрудники ГДП объяснили ситуацию находившемуся за рулем Немату Панахлы, и после юридического объяснения в отношении лица были приняты правовые меры».

Араз Аскерли отметил также, что в соответствии со статьей 96 Уголовного кодекса, в связи с неуплатой штрафов за автомобили транспортные средства отправляют на временную стоянку, и каждого автовладельца просят строго соблюдать установленные правила.