Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Венгрию. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети Х (ранее Twitter).

«По случаю Национального дня Венгрии передаем наши искренние поздравления и наилучшие пожелания дружественному венгерскому народу и правительству.

Мы надеемся на дальнейшее укрепление азербайджано-венгерских традиционных дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества», – говорится в сообщении ведомства.

On the occasion of the National Day of #Hungary, we convey our warmest congratulations and best wishes to the friendly Hungarian people and government.

We look forward to further strengthening 🇦🇿-🇭🇺 traditional friendly relations and mutually beneficial cooperation.@zoltanspox pic.twitter.com/CHKmk65Wh7

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 20, 2023