Салливан: США готовы утвердить передачу Киеву F-16 из третьих стран |
Украина нанесла 9 авиаударов по российским войскам |
В Болгарии не исключают столкновения России с НАТО в Черном море |
Шольц: В Украине нет и не будет немецких солдат |
США озвучили свое понимание победы Украины над Россией |
Тяжелое ДТП в Шеки унесло жизни водителя и трех его детей (обновлено) |
Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен «зерновой сделки» |
Разведка США оценила российские потери в Украине в 300 тысяч человек |
Лавров: Указанная проблема была поднята президентом Алиевым |
Главное Политика

Генерал Милли оценил шансы Украины на победу в войне

Генерал Милли оценил шансы Украины на победу в войне

Украину ждет «долгая, очень трудная война с большими потерями», альтернативой является лишь дипломатия. Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью Washington Post.

На вопрос, сможет ли Украина победить, Милли заявил, что это «потребует значительных усилий в будущем» и длительного срока.

«Это займет много-много времени. Но вы также можете достичь этих целей, возможно, с помощью каких-то дипломатических средств», – заявил американский генерал.

Милли также отметил, что «для Украины это экзистенциальная борьба. Это борьба за выживание. Но для остальной Европы и для остального мира, на самом деле, для США речь идет о правилах, чтобы они оставались в силе. То, что сделал Путин, — это лобовая атака на правила международного порядка, которые существуют уже восемь десятилетий после окончания Второй мировой войны», — считает генерал.

При этом, по его мнению, сейчас еще рано говорить о переговорах. «Это контрнаступление еще не исчерпало себя. Так что мы должны увидеть, чем все это закончится, а затем двигаться дальше», – заявил Милли.

Он также заявил, что США предоставили Украине много техники, боеприпасов, «огромную военную помощь».

«Мы предоставили им необходимое количество оборудования в нужное время для достижения целей, которые им были необходимы в данный момент», – добавил Милли.

Теги:
Из этой рубрики
Обстрел в кяльбаджарском направлении
Армия

Обстрел в кяльбаджарском направлении

2023/08/19, 19:15
Newsweek: Си Цзиньпин готовит Китай к войне
Политика

Newsweek: Си Цзиньпин готовит Китай к войне

2023/08/19, 18:42
Киев и Стокгольм договорились о производстве и ремонте БМП CV-90
Политика

Киев и Стокгольм договорились о производстве и ремонте БМП CV-90

2023/08/19, 18:30
Генерал Милли оценил шансы Украины на победу в войне
Политика

Генерал Милли оценил шансы Украины на победу в войне

2023/08/19, 18:02
NYT рассказала детали о трехстороннем пакте США, Японии и Южной Кореи
Политика

NYT рассказала детали о трехстороннем пакте США, Японии и Южной Кореи

2023/08/19, 17:45
Пресечена попытка армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения в Ходжалы
Политика

Пресечена попытка армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения в Ходжалы

2023/08/19, 17:27
Зеленский с официальным визитом в Швеции
Политика

Зеленский с официальным визитом в Швеции

2023/08/19, 17:00
Суммарные потери России и Украины с начала войны, по оценкам США, могут достигать 500 тысяч человек
Политика

Суммарные потери России и Украины с начала войны, по оценкам США, могут достигать 500 тысяч человек

2023/08/19, 16:40
Арестованные в Иране двое жителей Нахчыванской АР Азербайджана отпущены на свободу
Политика

Арестованные в Иране двое жителей Нахчыванской АР Азербайджана отпущены на свободу

2023/08/19, 15:45