Бабаоглу: Несогласованный с Азербайджаном аэропорт не может функционировать

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«Армения использует все возможные провокации, чтобы помешать миру. Однако она забывает, что сейчас мир больше нужен армянам».

Об этом заявил заместитель председателя Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Хикмет Бабаоглу, которого цитирует АПА.

Касаясь вопроса аэропорта Гафана, депутат сказал, что, поскольку он окружен высокими вершинами Малого Кавказа, и эти вершины пересекают государственную границу Азербайджана, самолеты не могут взлетать и садиться в этом аэропорту, не нарушая воздушное пространство Азербайджана.

«В советское время, из-за того, что границы были условными и общими, нарушение самолетами каких-то границ не считалось серьезным нарушением границы. Но сейчас речь идет о двух независимых и находящихся в состоянии войны из-за антимирной политики Армении странах. Более того, всем ясно, что через этот аэропорт Армения будет транспортировать к нашим границам различные виды оружия и боеприпасов и сделает все возможное, чтобы использовать его как военный аэродром. Поэтому армяне должны регулировать специальным соглашением между соседними странами вопросы, связанные с приграничными аэропортами, точно так же, как это делается в Европе. В противном случае не согласованный с Азербайджаном аэропорт вообще не может функционировать. Азербайджан не допустит эксплуатации такого объекта, угрожающего его безопасности».