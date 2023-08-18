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Бабаоглу: Несогласованный с Азербайджаном аэропорт не может функционировать

Бабаоглу: Несогласованный с Азербайджаном аэропорт не может функционировать

«Армения использует все возможные провокации, чтобы помешать миру. Однако она забывает, что сейчас мир больше нужен армянам».

Об этом заявил заместитель председателя Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Хикмет Бабаоглу, которого цитирует АПА.

Касаясь вопроса аэропорта Гафана, депутат сказал, что, поскольку он окружен высокими вершинами Малого Кавказа, и эти вершины пересекают государственную границу Азербайджана, самолеты не могут взлетать и садиться в этом аэропорту, не нарушая воздушное пространство Азербайджана.

«В советское время, из-за того, что границы были условными и общими, нарушение самолетами каких-то границ не считалось серьезным нарушением границы. Но сейчас речь идет о двух независимых и находящихся в состоянии войны из-за антимирной политики Армении странах. Более того, всем ясно, что через этот аэропорт Армения будет транспортировать к нашим границам различные виды оружия и боеприпасов и сделает все возможное, чтобы использовать его как военный аэродром. Поэтому армяне должны регулировать специальным соглашением между соседними странами вопросы, связанные с приграничными аэропортами, точно так же, как это делается в Европе. В противном случае не согласованный с Азербайджаном аэропорт вообще не может функционировать. Азербайджан не допустит эксплуатации такого объекта, угрожающего его безопасности».

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