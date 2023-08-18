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Немецкий политик: Если бы Армения не пыталась втянуть в решение этого конфликта третьи и четвертые стороны… (видео)

Немецкий политик: Если бы Армения не пыталась втянуть в решение этого конфликта третьи и четвертые стороны… (видео)

Немецкий политик Вальдемар Гердт призвал Ереван сесть за стол переговоров с теми, кто кровно заинтересован в решении региональной проблемы.

Как сообщает телеграм-канал Minval—LIVE, он заявил: «Собрания и обсуждения на таком уровне все же вносят определенную роль в решение данного конфликта. Хотя, по моему мнению, все эти мероприятия очень сильно похожи на стрижку свиньи – визгу много, а шерсти мало», – заявил он.

«Надо понимать, что эти площадки не являются обязательными органами, ибо они носят рекомендательный и общеполитический характер», – добавил Гердт.

«Поэтому я думаю, что если бы Армения не пыталась втянуть в решение этого конфликта третьи и четвертые стороны (то Англию, то Францию), которые, в общем-то, к решению этого конфликта никакого отношения не имеют, а села бы за стол переговоров с теми, кто кровно заинтересован в решении этого конфликта, то уже давно были бы достигнуты какие-то результаты», – подытожил политик.

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