Что делает USAID с Центральной Азией – спасает или разрушает?

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То ли отец и сын Бердымухамедовы потеряли чутье, то ли уверены, что перехитрят «инкубатор» цветных революций – Агентство США по международному развитию, – но они впустили его к себе, то есть едва ли не в самую закрытую страну мира – Туркменистан. В других государствах ЦА USAID пустил корни раньше: где глубокие, а где – не очень: в зависимости от «почвы».

Ни бывший президент Туркменистана, ныне – председатель Халк Маслахаты (высший орган народной власти) Гурбангулы Бердымухамедов, ни нынешний – его сын Сердар, не допускали никаких «подозрительных» иностранцев в свою страну, в которой все ходят по струнке и не смеют открыть рта даже тогда, когда нарушаются их сугубо личные права. Женщинам, например, не дозволено красить волосы в светлый цвет и носить «нескромное» нижнее белье, занимать переднее сиденье автомобиля, водить машину, и т.д. Не говоря уже о том, чтобы выражать (касается это и мужчин) недовольство даже не политического, а бытового характера. В общем, Туркменистан, считающийся едва ли не самой закрытой страной мира, въезд и выезд из которой – огромная проблема, согласился принять «помощь» совсем уж «неправильных» иностранцев – Агентства США по международному развитию (USAID), твердо снискавшего себе репутацию «инкубатора» революций.

Причем, произошло это (в серьезном выражении) вскоре после того, как США обнародовали фактически стратегию новых революций и смены власти в других странах – «благо», руки у Вашингтона вообще, а у USAID – в частности, дотягиваются до всех континентов. И в какой-то момент «мягкая сила» американцев приобретает весьма жесткую форму, выраженную в большей или меньшей кровавости смены власти в той или иной стране на проамериканскую. И постсоветское пространство не стало, в этом смысле, исключением.

А начинается все с «благих намерений» USAID, финансируемого правительством США. Заметим, что Агентство пустило корни во всех республиках Центральной Азии, однако разной глубины, то есть настолько, насколько это позволяет «почва», текущий момент, власти конкретной страны и прогнозный анализ обстановки. О других республиках региона, где в качестве «доноров развития» выступает USAID – ниже. А то, что его впустили в Туркменистан, да еще и в сомнительную, с точки зрения безопасности, сферу – это еще тот shocking, как сказали бы сами американцы. В общем, дело не ограничилось пожатием рук американским спонсорам, хвастовством беломраморным Ашхабадом, любыми руководящими отцом и сыном ахалтекинскими конями и овчарками местной породы «алабай» – с Агентством заключили договоры.

В частности, Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана подписал соглашение о сотрудничестве с USAID в областях цифровизации, электронной коммерции и прочих инноваций – «с целью поднять экономику республики на принципиально новый уровень». Выбор финансирования этой сферы не случаен – в ней работает самый «продвинутый» контингент, недовольный туркменским режимом – молодым айтишникам и предпринимателям импонирует западный образ жизни (уж слишком туго закрутили гайки в Туркменистане), и они не вникают в технологические нюансы подготовки почвы для революций, либо желают смены власти в стране. Обычно при «цветных» переворотах именно молодежь, преимущественно НПО-шная, становится ядром критической массы, не имеющей отношения к количественному показателю желающих сменить режим и активничающих в этом направлении.

Так что власти Туркменистана дали маху. Впрочем, не исключено, что отец и сын Бердымухамедовы полагают, что республике от «ноготка» в ней USAID не убудет, а «международное сообщество» уже не станет на каждом углу кричать о «второй Северной Корее». И что они вполне способны перехитрить эту дурно-репутационную организацию и удерживать Туркменистан в прежнем режиме. Но это заблуждение, свойственное не только туркменским властям: ноготок USAID очень быстро разрастается и превращается в правящее ручище, предварительно опутавшее сетью неправительственных организаций ту или иную страну и целые регионы с самыми «невинными» намерениями. И надо иметь высшую степень устойчивости государственной системы, чтобы не дать «ноготку» разрастись.

Отметим, что USAID уже закидывал удочку в Туркменистане – прививал девушкам интернет-грамотность. Но айтишники и молодые предприниматели – это уже другой контингент, это вам не пугливые туркменские девушки, которых, в основном, держат в ежовых рукавицах.

Продвигает и курирует проекты и интересы USAID в Туркменистане (собственно, как и во всем регионе ЦА) казахстанское бюро Агентства – KazAID. Почему именно Казахстан? Да потому, что он буквально – и давно – напичкан неправительственными организациями, финансируемыми грантами USAID и иных западных структур. То есть опыт здесь – огромный. И не он ли стал детонатором известных зимних событий с попыткой свержения власти в Казахстане?

Обратим внимание на официальный сайт USAID, в котором акцент делается на финансировании программ по «верховенству права» в том же Казахстане, «социальные инновации в Центральной Азии» – в рамках последней в период с 2019 по 2024 г.г. «Фонд Евразия», финансируемый USAID, реализует пятилетнюю программу на $18 млн, целью которой является «развитие активного и отзывчивого гражданского общества в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане, а также формирование нового поколения прогрессивных лидеров гражданского общества».

Ассоциации не возникают? Ну, а если еще добавить к этому центрально-азиатскую медиа-программу (она заканчивается осенью этого года, однако не с концами), направленную на «развитие сбалансированной информационной среды в Центральной Азии для способствования открытому обмену различных идей, мнений и точек зрения среди молодёжи и взрослого населения стран региона и повышению, тем самым, уровня участия граждан в жизни общества». На «обмен мнениями» США выделили $15 млн.

И тут уже дело в том, каким образом будут отработаны эти деньги, то есть донорам непременно надо продемонстрировать свою критичность по отношению к властям, «режиму», выявлять его пороки, а, главное, отсутствие демократии, свободы слова, несвободы СМИ и коррупционные схемы.

В общем, работа идет с широким подключением СМИ, и не только для дискредитации власти той или иной страны, но еще и для столкновение ее населения с пропагандой, входящей в противоречие с американской пропагандой – не только с российской, но и любой другой. Как пишет Eurasia Today, именно «USAID отвечает за информационное противодействие/шельмование России и других неугодных стран в глазах мира». И приводит документ, направленный на «противодействие пагубному влиянию» России – впрочем, это может быть, по понятию Вашингтона, и «пагубное влияние» любой другой страны. В документе, в подглавке «независимость СМИ», идет явное давление на медиа, и распространение «правильной», с высоты Капитолийского холма, информации, обеспечивают 2,7 млн человек в десяти странах Европы и Евразии.

Еще одним направлением USAID указана «энергетическая безопасность» в паре с «экономической независимостью». Думается, Туркменистану, на богатые газовые залежи которого нацелено множество взоров, стоит обратить на это особое внимание. Впрочем, как и Азербайджану, тоже имеющему весьма небедные углеводородные возможности. А также Узбекистану, не говоря уже о Казахстане, который, вероятно, уже многое прошляпил, принимая у себя американское Агентство и помогая ему продвигаться в Центральной Азии.

Узбеки, хоть и осторожные, тоже не особо бдят: в конце июля USAID отметил успешное завершение своей Программы совершенствования образования в республике, поддерживающей реформы в соответствующей сфере – напомним, к ней президент РУз Шавкат Мирзиеев крайне чувствителен, в стране огромное количество разноязычных школ и вузов, включая иностранные. И это можно только приветствовать – республика делает ставку на образованное общество. Но есть, в связи с USAID, несколько важных нюансов: оно делает акцент на обучение «критическому мышлению». Оно, безусловно, необходимо, однако все зависит от того, в какую сторону направляется это самое мышление (критика ради критики?), и с каким оно «акцентом» – исходя, опять же, из того, что американское агентство представляет собой «инкубатор» революций.

Напомним, что после начала украинской войны (да и до нее, но с меньшей интенсивностью) в республиках Центральной Азии начался настоящий «звездопад» высокопоставленных гражданских и военных чиновников США, разбавленных европейскими. Зачем приезжали в таком количестве? Склоняли центрально-азиатов присоединиться к жестким санкциям против России без учета того, что она является ведущим внешнеторговым партнером, по меньшей мере, четырех из пяти государств ЦА. То есть разорви они свои традиционно устоявшиеся торгово-экономические и гуманитарные связи (миллионы трудовых мигрантов в РФ) с Россией, нравятся ее власти кому-то или нет, то останутся на бобах, поскольку найти им адекватную альтернативу в обозримом будущем невозможно (за отказ от сотрудничества с РФ на весь регион ЦА США посулили «колоссальную» сумму – 25 млн долларов). При этом Запад (двойные, если не тройные стандарты) сам активно торгует с Россией по той номенклатуре товаров, которая ему выгодна.

А что делать Таджикистану и Кыргызстану в случае вывода военных баз РФ из этих двух республик, да и всему региону – рядом Афганистан, и защитить пять республик ЦА в случае перехода в них боевиков – некому. «Гости» просили центрально-азиатов открыть у себя американские военные базы, но, насколько известно, им было в этом отказано. А это означает, что такую упертую власть надо гнать в шею, на что и работают НПО, финансируемые американским агентством и его партнерами. То есть через огромную сеть НПО в Центральной Азии идет навязывание ее населению чужой воли, чуждых «ценностей», связей и устоев, совершенно выбивающихся из местных традиций, понятий, менталитета, образа жизни, и т.д. Для чего? Чтобы разделяя – властвовать. Но прежде следует поработать на формирование биологической массы – оболваненной и управляемой. А, так сказать, стартово – зависимой от донорских денег.

Собственно, USAID наследил и продолжает это делать в Азербайджане – разница, по сравнению с большинством государств Центральной Азии, – в устойчивости государственного управления. Нет, разумеется, ничего плохого в сильном гражданском обществе, помогающем государству обратить внимание на решение тех или иных проблем и предложить ему возможные варианты их решения. Дело, однако, в том, каков конечный замысел, для чего это делается – для расшатывания обстановки в стране с целью удовлетворения вредных для нее политических амбиций «своих», или для помощи внешним игрокам с целью удовлетворения их политических и экономических интересов. Впрочем, притязания первых и вторых взаимосвязаны.

А эти вторые все копают и копают в Азербайджане – достаточно ознакомиться с программами, финансируемыми USAID – на них во многих государствах и выстраивался протестный посыл разной силы. Тот есть место имеет интерес к уровню демократии (разумеется, не достаточному), к коррупции (естественно, зашкаливающей), к правам человека (как водится, нарушаемым), и т.д. И, как и везде, куда сует свой нос USAID, некоторые программы выглядят вполне безобидно, но реально реализация официально поставленной задачи никого не интересует – ценность представляет только дестабилизация обстановки в стране под любым «приличным» прикрытием. И это проблема как Центральной Азии, так и Азербайджана, всего постсоветского пространства, Евразии и даже африканского континента.

В Азербайджане же USAID работает даже без «официальных» программ, нагло и открыто вмешиваясь, так сказать, «вне программ», во внутренние дела страны. Недавнее тому подтверждение – менторское выступление посредством Twitter главы Агентства Саманты Пауэр, которую очень тревожит ситуация в «Нагорном Карабахе». А именно: «отсутствие продовольственной безопасности» и «нехватка медикаментов».

«Лачинский коридор имеет важное значение для доставки жизненно необходимых товаров населению Нагорного Карабаха. Я присоединяюсь к призыву госсекретаря Блинкена о свободном передвижении коммерческих и гуманитарных грузов через коридор», – информирует госпожа Пауэр.

То есть умалчивает – и явно не по незнанию, – что для грузов из Армении в Карабахский регион Азербайджаном задействована дорога Агдам – Ханкенди. Вывод: место имеет работа на нагнетание напряженности в регионе, давление на власти Азербайджана, вмешательство в его внутренние дела, привлечение внимания к Баку как к монстру, морящему голодом армянское население. Иными словами – USAID занимается откровенным подстрекательством.

Хорошо бы революционный опыт этого уже почти повсюду внедренного политического «экспоната» – USAID, взять на вооружение «хозяевам» Туркменистана. Быть «второй Северной Кореей» – дело малопочтенное, но и объектом насильственного переворота под сурдинку совершенно чуждой центрально-азиатам мегаструктуры – и того хуже.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az