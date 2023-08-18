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Microsoft будет блокировать пиратские версии Windows

Microsoft будет блокировать пиратские версии Windows

Компания Microsoft выпустила новые патчи безопасности для ОС Windows 10 и 11, среди прочего, блокирующие программу-активатор пиратских версий ОС AutoKMS – один из самых популярных инструментов для обхода системы лицензирования Microsoft. Об этом пишет Neowin.

Отмечается, что от пользователей начали поступать жалобы, что после установки апдейта под номером 1395318.0 активация действительно «взлетает».

Встроенный в систему антивирус распознает AutoKMS, сбрасывает активацию и блокирует работу программы.

По данным СМИ, эпоха пиратских Windows скоро закончится. Уже сейчас многие пользователи задумываются о том, как защитить свою пиратскую версию, поскольку обновление может произойти в любой момент. Новый апдейт безопасности Windows также добавляет обнаружение различных троянов, программ-требителей и бэкдоров. Кроме того, он приносит «критические» исправления производительности, которые улучшат работу ПК.

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