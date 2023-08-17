ЕС предложил Баку и Еревану помощь в продвижении нормализации

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Евросоюз по-прежнему придерживается своего призыва к Азербайджану и Армении продолжать поиск решения, необходимого для нормализации отношений между этими двумя странами, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Мы призываем Азербайджан и Армению продолжать выполнять обязательства по поиску решения по всем обсуждаемым обеими странами аспектам повестки», – сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Он заявил о готовности Брюсселя оказать содействие сторонам в решении возникающих вопросов.

«Посреднические усилия предпринимаются председателем Европейского совета господином (Шарлем) Мишелем. Такие усилия продолжаются. На месте сейчас находится наш специальный представитель по региону (Тойво Клаар), который продолжает усилия Европейского союза», – заметил Стано.

ЕС, отметил представитель Борреля, предлагает партнерам из Азербайджана и Армении свою помощь для поиска решения и продвижения в процессе нормализации.