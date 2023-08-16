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Байрамов обсудил с Клааром нормализацию отношений с Арменией (фото)

Байрамов обсудил с Клааром нормализацию отношений с Арменией (фото)

16 августа 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара,.

Данная информация приводится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, переговорах, проводимых при посредничестве международных партнеров, включая Европейский Союз, а также о текущей региональной ситуации.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что растущие в последнее время военно-политические провокации Армении в регионе, ложные и необоснованные заявления о «блокаде» и «напряженной гуманитарной ситуации» в регионе не служат миру и стабильности.

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