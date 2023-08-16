Гаджизаде ответил Османи

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Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде отреагировал на публикацию в соцсети Твиттер (Х) министра иностранных дел Республики Северная Македония, исполняющего обязанности председателя ОБСЕ Буяра Османи.

«Ежедневно через Лачинский погранпереход в обоих направлениях проходят десятки жителей Азербайджана армянского происхождения.

Господин министр, как и в любой другой стране, пересечение границы в Азербайджане хорошо регулируется и понятия «свободный переход» нигде нет. Что касается доставки больших объемов грузов в регион, то Азербайджан для этой цели выделил дорогу Агдам-Ханкенди, которой армяне могли бы воспользоваться, если бы 10 дней назад не нарушили бы условия соглашения», – отметил А. Гаджизаде.