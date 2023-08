Гаджизаде ответил Османи

Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде отреагировал на публикацию в соцсети Твиттер (Х) министра иностранных дел Республики Северная Македония, исполняющего обязанности председателя ОБСЕ Буяра Османи.

«Ежедневно через Лачинский погранпереход в обоих направлениях проходят десятки жителей Азербайджана армянского происхождения.

Господин министр, как и в любой другой стране, пересечение границы в Азербайджане хорошо регулируется и понятия «свободный переход» нигде нет. Что касается доставки больших объемов грузов в регион, то Азербайджан для этой цели выделил дорогу Агдам-Ханкенди, которой армяне могли бы воспользоваться, если бы 10 дней назад не нарушили бы условия соглашения», – отметил А. Гаджизаде.

Mr. Minister, on a daily basis dozens of Armenian residents of Azerbaijan are passing through the Lachin border checkpoint in both directions.

Like in any country, the passage through the border in Azerbaijan is well-regulated, and “free passage” is not envisaged anywhere.

— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) August 16, 2023