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Миссия ЕС раскрыла ложь Армении

Миссия ЕС раскрыла ложь Армении

Миссия ЕС не была мишенью обстрела.

Об этом миссия ЕС в Армении заявила, комментируя сообщение Минобороны Армении.

Ранее оборонное ведомство Армении заявило, что подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении наблюдателей Евросоюза в РА.

«Ни один патруль EUMA (миссия ЕС – ред.) не был мишенью для обстрела. Мы патрулируем районы вдоль армяно-азербайджанской границы и информируем Брюссель о военных событиях, в том числе об инцидентах со стрельбой в зоне нашей ответственности», – говорится в сообщении миссии ЕС, опубликованном в Twitter.

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