Миссия ЕС раскрыла ложь Армении

Миссия ЕС не была мишенью обстрела.

Об этом миссия ЕС в Армении заявила, комментируя сообщение Минобороны Армении.

Ранее оборонное ведомство Армении заявило, что подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении наблюдателей Евросоюза в РА.

«Ни один патруль EUMA (миссия ЕС – ред.) не был мишенью для обстрела. Мы патрулируем районы вдоль армяно-азербайджанской границы и информируем Брюссель о военных событиях, в том числе об инцидентах со стрельбой в зоне нашей ответственности», – говорится в сообщении миссии ЕС, опубликованном в Twitter.

❌No #EUMA patrol has been the target of shooting.

ℹ️ We patrol alongside the 🇦🇲-🇦🇿 border areas and report to 🇪🇺Brussels on military developments, including shooting incidents in our area of responsibility. pic.twitter.com/I5Ojkset7w

— European Union Mission in Armenia (@EUmARMENIA) August 15, 2023