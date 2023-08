Гаджизаде осудил антиазербайджанскую провокацию Испании

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде выступил с осуждением антиазербайджанской провокации Испании.

«Странно видеть, как страна борется с сепаратизмом на своей территории, одновременно поддерживая сепаратизм в других странах. Поощрение Испанией незаконного сепаратистского режима, созданного Арменией на суверенной территории Азербайджана, неприемлемо. Мы решительно осуждаем этот неконструктивный подход», – написал Гаджизаде в соцсети X (ранее Twitter) в ответ на проармянскую публикацию посольства Испании в России.

It is strange to see a country to fight separatism in its territory while supporting separatism in other countries. Promotion by Spain of an illegal separatist regime created by 🇦🇲 in sovereign territory of 🇦🇿 is unacceptable.

We strongly condemn this non-constructive approach. https://t.co/snBhUL0tUZ

— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) August 14, 2023