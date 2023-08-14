Баку: Наблюдается активность армянских НВФ |
Внешний госдолг Азербайджана сократился |
Приостановлена деятельность службы доставки «Volt Азербайджан» |
Как армянские НВФ готовятся к провокации (видео) |
Хикмет Гаджиев показал опустошительную 30-летнюю оккупацию земель Азербайджана со стороны Армении |
МИД: Армения концентрирует вдоль границы большое количество оружия и военной техники |
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Садаракском направлениях |
НАТО: Русские наемники плохо вооружены и их немного |
Азербайджан предоставит Украине партию роботов-саперов (видео) |
Главное Армия

Баку: Наблюдается активность армянских НВФ

Баку: Наблюдается активность армянских НВФ

Министерство обороны Азербайджана сообщило об активности незаконных армянских вооруженных формирований и остатков вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Отмечено, что находящиеся в этом районе незаконные формирования и остатки вооруженных сил Армении укрепили боевые позиции в личном составе и боеприпасах, а также подготовили новые рубежи обороны, траншеи, долговременные фортификационные сооружения и высадку мины в этом районе.

Кроме того, известно о развертывании членами незаконных воинских формирований боевой техники различного назначения, особенно средств противовоздушной обороны и радиоэлектронного противодействия, а также о массовом вооружении мирного населения в ряде населенных пунктов Карабахского экономического района. Планируемые огневые позиции часто располагаются вблизи жилых домов.

Несмотря на неоднократные требования азербайджанской стороны прекратить указанную деятельность к армянской стороне через российский миротворческий контингент, отмечается, что незаконные армянские вооруженные формирования активизируются и готовятся к новым провокациям путем проведения интенсивных мероприятий боевой подготовки в территории Азербайджана.

«Принимая во внимание, что подобные противоправные и провокационные действия привели к росту напряженности в регионе, заявляем, что вся ответственность за любые инциденты, которые могут произойти, ляжет на военно-политическое руководство Армении», – говорится в заявлении ведомства.

Теги:
Из этой рубрики
США выделили Украине новый транш оружия на $200 млн
Армия

США выделили Украине новый транш оружия на $200 млн

2023/08/14, 18:55
Баку: Наблюдается активность армянских НВФ
Армия

Баку: Наблюдается активность армянских НВФ

2023/08/14, 18:35
Детали столкновения "кадыровцев" с дагестанцами: 20 погибших, 40 раненых
Армия

Детали столкновения «кадыровцев» с дагестанцами: 20 погибших, 40 раненых

2023/08/14, 18:30
Еще 250 мин обнаружено на деоккупированных территориях
Армия

Еще 250 мин обнаружено на деоккупированных территориях

2023/08/14, 17:37
Иран представил в России беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы
Армия

Иран представил в России беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы

2023/08/14, 16:49
Как армянские НВФ готовятся к провокации (видео)
Армия

Как армянские НВФ готовятся к провокации (видео)

2023/08/14, 16:24
Армяне открыли огонь в направлении Кяльбаджарского района
Армия

Армяне открыли огонь в направлении Кяльбаджарского района

2023/08/14, 13:23
Украинский военачальник объяснил, почему российские дроны достигают целей в Киеве
Армия

Украинский военачальник объяснил, почему российские дроны достигают целей в Киеве

2023/08/14, 13:20
СМИ назвали проблему танков Leopard 1, предназначенных ВСУ
Армия

СМИ назвали проблему танков Leopard 1, предназначенных ВСУ

2023/08/14, 11:41