Баку: Наблюдается активность армянских НВФ

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Министерство обороны Азербайджана сообщило об активности незаконных армянских вооруженных формирований и остатков вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Отмечено, что находящиеся в этом районе незаконные формирования и остатки вооруженных сил Армении укрепили боевые позиции в личном составе и боеприпасах, а также подготовили новые рубежи обороны, траншеи, долговременные фортификационные сооружения и высадку мины в этом районе.

Кроме того, известно о развертывании членами незаконных воинских формирований боевой техники различного назначения, особенно средств противовоздушной обороны и радиоэлектронного противодействия, а также о массовом вооружении мирного населения в ряде населенных пунктов Карабахского экономического района. Планируемые огневые позиции часто располагаются вблизи жилых домов.

Несмотря на неоднократные требования азербайджанской стороны прекратить указанную деятельность к армянской стороне через российский миротворческий контингент, отмечается, что незаконные армянские вооруженные формирования активизируются и готовятся к новым провокациям путем проведения интенсивных мероприятий боевой подготовки в территории Азербайджана.

«Принимая во внимание, что подобные противоправные и провокационные действия привели к росту напряженности в регионе, заявляем, что вся ответственность за любые инциденты, которые могут произойти, ляжет на военно-политическое руководство Армении», – говорится в заявлении ведомства.