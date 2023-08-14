Россия трижды атаковала Одессу (фото и видео)

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Российские военные ночью 14 августа трижды атаковали Одессу, силы противовоздушной обороны Украины сбили 15 ударных БПЛА и 8 ракет типа «Калибр», обломки сбитых ракет повредили супермаркет и общежитие, предварительно пострадали три человека.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Сообщается, что в результате сбития ракет, которые враг направил в центр Одессы, обломками повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет.

Также взрывной волной изуродованы окна и балконы в нескольких зданиях и побиты припаркованные рядом автомобили.

Отмечается, что на двух объектах вспыхнул огонь.