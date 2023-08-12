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МЧС по время пожарных учений выявило недочеты жилого комплекса в Баку

МЧС по время пожарных учений выявило недочеты жилого комплекса в Баку

Службы пожарной охраны и пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям провели тренинги в многоэтажном жилом комплексе, принадлежащем ЖЭУ «Yeni ev», расположенном по адресу: г. Баку, Низаминский район, ул. Узбекистан, 1.

Учения проводились с целью обеспечения возможности пожарной техники по сигналу тревоги “условный пожар” подъехать к жилому дому, а также к бассейну с водой и в целом оценить противопожарные условия на территории. сообщили в МЧС.

В ходе учений были выявлены недочеты, было отмечено, что во время пожаров и других чрезвычайных ситуаций для беспрепятственного доступа спасательных и пожарных автомобилей, другой крупногабаритной техники специального назначения во двор зданий, гибкого приведения их в необходимое состояние и эффективного проведения операций, а также для удобного пользования водоемами и гидрантами, автомобили должны находиться только в специально отведенных местах, должен быть обеспечен свободный проезд других автомобилей.

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