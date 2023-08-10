Двойные стандарты: кто кому может давать советы?

152 Просмотров

Тема «двойных стандартов», доминирующих во внешней политике западных государств, похоже, еще долго не будет сходить с уст, докладов, выступлений и публикаций отечественных политиков и экспертов. Она имеет все шансы стать вечной. Это неудивительно, особенно когда в основе формирования политики государства лежат не строгие принципы и выверенные, прошедшую экспертизу критерии, а национальные интересы.

Никто не спорит с тем, что национальные интересы важны. Это реалии нашего бытия. Но ведь надо об этом честно заявить, а не крутить «шарманку» о каких-то «универсальных ценностях», достижению которых якобы подчинены национальные интересы. На деле действительность сильно отличается от декларируемых целей. Принципы стабильны, а национальные интересы, как и круг союзников и противников, зачастую меняются. И меняются они, порой, с удивительной скоростью. Нередко даже быстрее, чем погода в горах. Сегодня, к примеру, Османская империя — соперник Франции и Англии, завтра она союзник в Крымской войне, послезавтра вновь противник в первой мировой войне, затем союзник в «холодной войне» и противник в сирийской гражданской войне. Или взять хотя бы две Балканские войны, произошедшие в короткий промежуток времени. Вчерашние союзники могли в одночасье превратиться в злейших врагов. Чем завершился союз СССР с США и Великобританией сразу после разгрома Германии и Японии, тоже служит ярким примером.

А теперь представьте, что вся внешняя политика государства зиждется не на принципах и моральных устоях, а на стандартах, которые сегодня одни, а завтра другие. А иной раз диаметрально противоположны в одно и то же время, в зависимости от того, с кем государство имеет дело. В Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Донецке, Луганске и Крыму мы имеем дело с внешней оккупацией, воинственным сепаратизмом, и позиция таких игроков, как США, Канада, Евросоюз и т.д. соответствующая. Но когда дело касается Азербайджана, то эти же акторы ведут себя так, словно язык прикусили. Боятся произнести слово «оккупация», «агрессия», «территориальная целостность» и т.д. Боясь потерять голоса армянской диаспоры на следующих выборах, западные политики готовы менять свои принципы, которых, как выясняется, даже нет в наличии. Одни только национальные интересы во внешней политике и электоральные — во внутренней.

Каждый год отчет Госдепартамента США о положении дел в других странах по части свободы вероисповедования становится предметом нашей критики, и не только нашей. Судите сами: ни разу в этом отчете авторы не обращали внимание на уничтожение культовых памятников на территории Армении, в то время как в этой стране когда-то было зарегистрировано большое число мечетей и памятников мусульманского наследия.

Ну ладно, доклад Госдепартамента США — это не «Библия». Его пишут люди, у которых свои предпочтения, и весьма даже субъективные. И это естественно. Но в таком случае надо перестать изображать из себя неких «светочей» мирового гуманизма или чего-то там еще.

Двойные стандарты проявляются и в ходе зарубежныx турне политиков различного ранга, начиная от спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и министра иностранных дел Франции Колонны и кончая проплаченными лоббистами и журналистами. Каких только абсурдных заявлений не приходилось нам слышать в ходе и по итогам этих визитов! Вспомним также включение прокремлевских сепаратистов из Донецка, Луганска и Крыма в список невъездных в западные страны на фоне теплого приема тех же Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Бабаяна и прочих авантюристов.

Нет, не то чтобы это как-то нас задевает. Нам интересно другое: а самих приглашающих такой явный контраст в собственных стандартах никак не задевает? Как им потом с этим живется? Не икается? Нас никак не оскорбляет отказ посла США и Франции посетить Шушу. Как однажды метко заметил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, «в следующий раз мы и приглашать-то их не станем». Не хотите ехать — не езжайте.

Шуша от этого не престанет быть жемчужиной Азербайджана!

Одним из самых последних проявлений двойных стандартов стала позиция западных стран в вопросе Лачинской дороги и прибывшего к ППП «Лачин» конвоя из труповозок компании «Спайка». Когда в августе 2014 года Кремль попытался осуществить похожую операцию, все эти страны в один голос выступили в поддержку Киева и призвали местных «царьков» в Донецке и Луганске принять помощь с западного направления вместо российской границы. Сегодня же позиция этих стран стала напоминать флюгер при смене ветра.

Что с вами случилось, господа? Забыли о своих же принципах девятилетней давности? Или это вновь «другое»?

Запад давно перестал быть в глазах стран Движения неприсоединения неким «эталоном справедливости». Его двойные стандарты и лицемерие теперь до такой степени очевидны и неприкрыты, что и критика с его стороны воспринимается с определенной долей юмора. По крайней мере, у нас, в Азербайджане.

Поэтому позволим себе дать встречный совет тем, кто привык раздавать советы всему миру: займитесь-ка своим делом. Азербайджан определил для себя цели, к которым уверенно идет. И никто ему помешать в этом не сможет!

Зухраб Дадашов