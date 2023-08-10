EPF осудила ответное заявление Министерства окружающей среды Армении

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Созданная группой азербайджанских НПО коалиция Environmental Protection First осудила ответное заявление министерства окружающей среды Армении по поводу строящегося в Араздаяне (Ерасх) металлургического завода на границе с Азербайджаном.

Об этом говорится в заявлении коалиции.

«Мы настоятельно призываем как местные, так и иностранные компании, вовлеченные в горнодобывающую промышленность Армении, незамедлительно опубликовать документы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и данные на своих официальных сайтах, чтобы сделать их общедоступными. Право на информацию является важнейшим элементом демократии и верховенства закона. Сокрытие информации является нарушением прав человека», – говорится в заявлении.

Отмечается, что Армения обязана выполнять свои обязательства, гарантируя, что все, кого коснулся этот вопрос, смогут получать информацию о деятельности заводов, принимать осмысленное участие в процессах принятия решений и иметь возможность устранить любой возникающий экологический ущерб.

Так, согласно руководящим принципам Организации Объединенных Наций (ООН) необходимо, чтобы компании соблюдали права человека, предотвращали неблагоприятное воздействие на окружающую среду: «Мы настоятельно призываем все заинтересованные стороны, участвующие в строительстве металлургического завода в Араздаяне (Ерасх), привести свои действия в соответствие с этими принципами и внедрить их в свою производственную практику».