Ильхам Алиев обсудил с новым послом России нормализацию между Азербайджаном и Арменией (фото) |
Хикмет Гаджиев разоблачил автора предвзятого антиазербайджанского правового доклада |
Президент Пакистана объявил о роспуске парламента страны |
Захваченный армянами Гусейн Ахундов связался со своими близкими (видео) |
Байрамов обсудил ситуацию в регионе с представительницей Госдепа |
Азербайджанские борцы пополнили копилку медалей сборной |
Украинцы отбили вражеские атаки на трех направлениях |
При взрыве на заводе в Подмосковье пострадали 60 человек, есть погибшая (обновлено, видео) |
Баку и Москва обсудили вопросы продбезопасности |
Главное Общество

EPF осудила ответное заявление Министерства окружающей среды Армении

EPF осудила ответное заявление Министерства окружающей среды Армении

Созданная группой азербайджанских НПО коалиция Environmental Protection First осудила ответное заявление министерства окружающей среды Армении по поводу строящегося в Араздаяне (Ерасх) металлургического завода на границе с Азербайджаном.

Об этом говорится в заявлении коалиции.

«Мы настоятельно призываем как местные, так и иностранные компании, вовлеченные в горнодобывающую промышленность Армении, незамедлительно опубликовать документы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и данные на своих официальных сайтах, чтобы сделать их общедоступными. Право на информацию является важнейшим элементом демократии и верховенства закона. Сокрытие информации является нарушением прав человека», – говорится в заявлении.

Отмечается, что Армения обязана выполнять свои обязательства, гарантируя, что все, кого коснулся этот вопрос, смогут получать информацию о деятельности заводов, принимать осмысленное участие в процессах принятия решений и иметь возможность устранить любой возникающий экологический ущерб.

Так, согласно руководящим принципам Организации Объединенных Наций (ООН) необходимо, чтобы компании соблюдали права человека, предотвращали неблагоприятное воздействие на окружающую среду: «Мы настоятельно призываем все заинтересованные стороны, участвующие в строительстве металлургического завода в Араздаяне (Ерасх), привести свои действия в соответствие с этими принципами и внедрить их в свою производственную практику».

Теги:
Из этой рубрики
Эльдар Зейналов: Только малая часть собственников сможет вернуть свои квартиры обратно
Общество

Эльдар Зейналов: Только малая часть собственников сможет вернуть свои квартиры обратно

2023/08/10, 12:48
EPF осудила ответное заявление Министерства окружающей среды Армении
Общество

EPF осудила ответное заявление Министерства окружающей среды Армении

2023/08/10, 12:40
Украинские дети посетили Шеки
Общество

Украинские дети посетили Шеки

2023/08/10, 12:35
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" отныне будет приобретать экологически чистые поезда
Общество

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» отныне будет приобретать экологически чистые поезда

2023/08/10, 12:28
Община Западного Азербайджана осудила акцию группы "Крестоносцы" в Армении
Общество

Община Западного Азербайджана осудила акцию группы «Крестоносцы» в Армении

2023/08/10, 11:12
В Баку перенесли опасный пешеходный переход (видео)
Общество

В Баку перенесли опасный пешеходный переход (видео)

2023/08/10, 10:55
Жительница Баку "кинула" граждан на 300 тысяч, обещая дешевые туры (видео)
Общество

Жительница Баку «кинула» граждан на 300 тысяч, обещая дешевые туры (видео)

2023/08/10, 09:46
Суицид в Загатале
Общество

Суицид в Загатале

2023/08/10, 00:45
Захваченный армянами Гусейн Ахундов связался со своими близкими (видео)
Общество

Захваченный армянами Гусейн Ахундов связался со своими близкими (видео)

2023/08/09, 23:35