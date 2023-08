Хикмет Гаджиев разоблачил автора предвзятого антиазербайджанского правового доклада

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев ответил на обвинения адвоката Луиса Морено Окампо, выдвинутые в предвзятом антиазербайджанском отчете.

Хикмет Гаджиев в своем аккаунте в социальной сети раскрыл факты о том, кем на самом деле является Окампо.

Помощник президента отметил, что Окампо, работая главным прокурором в Международном уголовном суде, управлял несколькими компаниями в самом известном в мире налоговом убежище.

Кроме того, сообщается, что экс-президент Армении, военный преступник, совершивший Ходжалинский геноцид, Серж Саргсян принял в Ереване Окампо.

«Человек с таким темным прошлым в своем предвзятом отчете намеренно искажает решения Международного суда ООН и реальную ситуацию относительно функционирования Лачынской дороги», – отметил Хикмет Гаджиев.

1. Who is a lawyer Luis M.Ocampo author of biased anti-Azerbaijani legal report containing accusations of «genocide»?

«Lawyer Luis M.Ocampo managed companies based in

some of the most notorious tax havens of the world while serving as chief prosecutor at ICC» [MediaPart]. pic.twitter.com/54woK7Vg9P

