Латвия усиливает охрану границ с Беларусью

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Правительство Латвии объявило об усилении охраны границы с Беларусью на полгода, начиная с 11 августа.

Об этом сообщила пресс-служба латвийского правительства.

Там говорят, что приказ был издан для обеспечения неприкосновенности границы страны и предотвращения угроз, учитывая большое количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы и тенденцию к их росту.

«В компетентные учреждения Литвы и Польши продолжает поступать информация о случаях незаконного пересечения границы с территории Беларуси. Поэтому очень важно обеспечить совместные и скоординированные международные действия против таких попыток с целью защиты границ», — говорится в сообщении.