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Трамп на посту президента вплотную займется Байденами

Трамп на посту президента вплотную займется Байденами

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства инициирует расследование по всем возможным правонарушениям действующего хозяина Белого дома Джо Байдена и его семьи. Такое заявление политик сделал во время мероприятия сторонников Республиканской партии в штате Южная Каролина.

«В первый же день я поручу спецпрокурору изучить каждое из многочисленных заявлений, озвучиваемых в Конгрессе США, относительно всех бесчестных поступков, в том числе получения взяток от Китая и многих других стран, которые пошли прямиком в карманы преступной семьи Байдена», — заявил Трамп.

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