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В разгар лета немецкий город пришлось расчищать снегоуборочной техникой (фото и видео)

В разгар лета немецкий город пришлось расчищать снегоуборочной техникой (фото и видео)

В немецком Ройтлингене накануне выпало 30 сантиметров града, в результате чего коммунальные службы вынуждены были применить снегоуборочную технику, сообщает в субботу издание Süddeutsche Zeitung.

«В пятницу днем гроза второго уровня опасности накрыла центр города Ройтлинген в Баден-Вюртемберге слоем града высотой в 30 сантиметров», – пишет издание.

Из-за быстро тающего льда, потоки воды с листвой забили ливневки, в результате чего было затоплено несколько подземных автостоянок и подвалов, а близлежащая река ненадолго вышла из своих берегов.

Для уборки льда в центр города были стянуты 250 сотрудников добровольной пожарной службы и снегоуборочные машины.

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