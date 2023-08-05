ГБР раскрыло схему переправки военнообязанных мужчин за границу

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Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщает, что раскрыло масштабную схему незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу, в которой был задействован начальник одного из киевских районных Территориальных центра комплектования и соцподдержки, а также начальник одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ (командованию Сухопутных войск подчиняются военкоматы в Украине).

Начальника управления штаба Бюро разоблачило 3 августа 2023 года. Начальника ТЦК задержали сегодня.

«По разработанной организаторами схеме, мужчинам оформлялся пакет фиктивных документов о якобы непригодности к военной службе стоимостью $10 тыс. Сотрудники ГБР задокументировали получение сообщниками денег от нескольких военнообязанных. В настоящее время к начальнику одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника одного из отделов КМВА, применена мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой залогу в почти 2 млн грн», – сообщает ГБР.