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ГБР раскрыло схему переправки военнообязанных мужчин за границу

ГБР раскрыло схему переправки военнообязанных мужчин за границу

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщает, что раскрыло масштабную схему незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу, в которой был задействован начальник одного из киевских районных Территориальных центра комплектования и соцподдержки, а также начальник одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ (командованию Сухопутных войск подчиняются военкоматы в Украине).

Начальника управления штаба Бюро разоблачило 3 августа 2023 года. Начальника ТЦК задержали сегодня.

«По разработанной организаторами схеме, мужчинам оформлялся пакет фиктивных документов о якобы непригодности к военной службе стоимостью $10 тыс. Сотрудники ГБР задокументировали получение сообщниками денег от нескольких военнообязанных. В настоящее время к начальнику одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника одного из отделов КМВА, применена мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой залогу в почти 2 млн грн», – сообщает ГБР.

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