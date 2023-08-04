Посол: Азербайджан всегда поддерживал Пакистан |
Армяне вырубили и вывезли из Азербайджана более 2 тысяч ценных деревьев |
SOCAR будет сотрудничать с Microsoft (фото) |
Конашенков заявил об уничтожении 25 танков «Леопард» Россией |
Азербайджан предложил Грузии помощь с связи с оползнем |
Опрос GALLUP: Пашиняну не доверяет более 67% граждан |
МИД РФ: Новый союзнический уровень позволяет нам предельно откровенно говорить с Баку |
Украина атаковала военную базу в Новороссийске (видео) |
МИД РФ не хочет, чтобы Баку и Ереван в скором времени заключили мирный договор |
Главное Мир

Армения переходит на карточную систему снабжения продовольствием

Армения переходит на карточную систему снабжения продовольствием

13000 социально необеспеченные граждан и граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, получат продовольственные карточки сроком на 3 месяца на сумму 24 доллара в месяц.

Согласно информации Министерства труда и социальных вопросов Армении, программа финансируется Агентством США по международному развитию.

В целях реализации программы в Сюникской, Вайоцдзорской, Котайкской, Лорийской, Тавушской, Ширакской областях подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством труда и социальных вопросов Армении и Всемирной продовольственной программой ООН.

Теги:
Из этой рубрики
Армения переходит на карточную систему снабжения продовольствием
Мир

Армения переходит на карточную систему снабжения продовольствием

2023/08/04, 19:12
"Возмездие". Эрдоган отреагировал на запрет поставок во Францию урана из Нигера
Мир

«Возмездие». Эрдоган отреагировал на запрет поставок во Францию урана из Нигера

2023/08/04, 18:43
Reuters: Треть бюджета России расходуется на войну
Мир

Reuters: Треть бюджета России расходуется на войну

2023/08/04, 17:55
Число погибших на курорте в горах Грузии увеличилось до 11
Мир

Число погибших на курорте в горах Грузии увеличилось до 11

2023/08/04, 17:36
В ВОЗ заявили об очень высоком риске распространения холеры в мире
Мир

В ВОЗ заявили об очень высоком риске распространения холеры в мире

2023/08/04, 17:10
Эрдоган заявил, что Турция находится на одной стороне с Россией в ситуации с зерновой сделкой
Мир

Эрдоган заявил, что Турция находится на одной стороне с Россией в ситуации с зерновой сделкой

2023/08/04, 17:00
Путин повысил призывной возраст
Мир

Путин повысил призывной возраст

2023/08/04, 16:00
Новая волна жары охватила Турцию
Мир

Новая волна жары охватила Турцию

2023/08/04, 14:56
В ГУР рассказали, что влияет на темп продвижения украинских войск
Мир

В ГУР рассказали, что влияет на темп продвижения украинских войск

2023/08/04, 14:03