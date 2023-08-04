Армения переходит на карточную систему снабжения продовольствием

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13000 социально необеспеченные граждан и граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, получат продовольственные карточки сроком на 3 месяца на сумму 24 доллара в месяц.

Согласно информации Министерства труда и социальных вопросов Армении, программа финансируется Агентством США по международному развитию.

В целях реализации программы в Сюникской, Вайоцдзорской, Котайкской, Лорийской, Тавушской, Ширакской областях подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством труда и социальных вопросов Армении и Всемирной продовольственной программой ООН.