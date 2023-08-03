Байрамов обвинил Армению в препятствовании передачи гумпомощи в Карабахский регион

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обвинил Армению в препятствовании передачи гуманитарной помощи в Карабахский регион Азербайджана посредством дороги Агдам – Ханкенди.

Он заявил, что Азербайджан предложил Международному комитету Красного Креста (МККК) использовать маршрут Агдам – Ханкенди для осуществления гуманитарной деятельности и выразил готовность создать «все необходимые для этого условия».

Министр добавил, что «возможность использования маршрута Агдам – Ханкенди для доставки товаров местным жителям» была подтверждена Баку на самом высоком уровне – в ходе встречи президента Азербайджана Ильхам Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе (15 июля), организованной главой Евросовета Шарлем Мишелем, «который в своем публичном выступлении по итогам этой встречи высказался за использование маршрута Агдам – Ханкенди как важной составляющей усилий по удовлетворению потребностей жителей Карабаха».

«Тем не менее Армения, используя незаконный режим в Карабахе, продолжает препятствовать передаче гуманитарной помощи по маршруту Агдам – Ханкенди, организовывать так называемые общественные протесты против использования альтернативных маршрутов для доставки грузов и услуг, бездумно использовать местныъ жителей для реализации своей злонамеренной политики разжигания этнической и расовой ненависти», – говорится в письме Байрамова на имя председателя Совета безопасности ООН.

По сути, отметил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства, Ереван «подрывает закрепленные в соответствующих документах ООН принципы гуманности, нейтральности, беспристрастности и независимости в контексте международной гуманитарной помощи и невмешательства в отношении суверенитета и согласия страны-получателя».

«Этот произвольный отказ в предоставлении гуманитарной помощи, основанный на этнической ненависти, является вопиющим нарушением международного гуманитарного права, представляет собой наиболее яркое свидетельство политизации и злоупотребления деятельностью МККК со стороны Армении и доказывает, что утверждения о так называемой «блокаде» являются ложными и безосновательными», – сказал глава МИД Азербайджана.