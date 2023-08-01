Алиев: Основное внимание пунктам мирного договора уделяют министры

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Euronews рассказал о нюансах переговоров с армянской стороной.

«Эти встречи фактически позволяют нам затрагивать ряд очень чувствительных вопросов, такие как будущие параметры границ, поскольку еще не определена граница между Арменией и Азербайджаном. Потому что как только распался Советский Союз, мы столкнулись с этой агрессией. Так как же будет выглядеть граница, какова будет реальная ситуация на местности? Как сложится ситуация с коммуникациями? Ведь по итогам Второй Карабахской войны Армения подписалась под обязательством предоставить нам доступ к нашему эксклаву — Нахчывану. Но этого до сих пор не происходит», – заявил президент.

«Основное внимание пунктам мирного договора уделяют министры. Наши же встречи создают лишь хорошую атмосферу. Но если мы увидим конструктивный подход с армянской стороны и, самое главное, если она полностью откажется от стремления оспорить нашу территориальную целостность, то очень скоро, может быть, даже к концу года, мы сможем найти мирное решение», – отметил лидер государства.