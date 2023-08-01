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Президент Алиев указал на свободное передвижение карабахских армян в Армению и обратно

Президент Алиев указал на свободное передвижение карабахских армян в Армению и обратно

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью «Евроньюс» раскрыл свое мнение о ситуации на Лачинской дороге.

«Свобода передвижения не заблокирована. С тех пор, как мы установили пограничный пункт 23 апреля, уже более двух тысяч жителей Карабаха без проблем перешли в Армению и обратно», – отметил Алиев.

«15 июня Армения совершила очередную военную провокацию и ранила одного из наших пограничников. И дорога была временно закрыта для проведения расследования. Но она была заново открыта. Красный Крест начал вновь перевозить по ней медикаменты и эвакуировать пациентов, нуждающихся в лечении в Армении. Но, к сожалению, при проверке грузовиков Красного Креста в них были обнаружены контрабандные товары — сигареты, айфоны, бензин. Комитет признал это. При общении с нами они сказали, что не несут никакой ответственности… Но на этих грузовиках были логотипы [МККК], на униформах водителей были их логотипы», – добавил президент.

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