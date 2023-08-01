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Главное Мир

В Мьянме помиловали пособницу геноцида рохинджа Аун Сан Су Чжи

В Мьянме помиловали пособницу геноцида рохинджа Аун Сан Су Чжи

Государственный административный совет Мьянмы помиловал бывшего госсоветника страны Аун Сан Су Чжи. Об этом сообщил телеканал MRTV.

До этого лидер партии «Национальная лига за демократию» была переведена из тюрьмы в одно из правительственных зданий, где провела встречу с председателем парламента Мьянмы Т Кхун Мья.

В сентябре 2022 года Военный суд Мьянмы приговорил Аун Сан Су Чжи к трем годам лишения свободы по обвинению в фальсификации выборов.

15 августа суд приговорил Аун Сан Су Чжи к шести годам лишения свободы по четырем делам о коррупции, а в апреле 2022 года местный суд приговорил ее к пяти годам тюремного заключения по первому из обвинений в коррупции, выдвинутых против нее после государственного переворота в стране.

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