Саакашвили будет помогать украинским детям

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Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили и основательница Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi София Чкония решили основать программу помощи украинским детям, пострадавшим от войны. Об этом Саакашвили сообщил в Facebook.

«Мы вместе с Софией Чкония решили учредить международную программу/инициативу по гуманитарной и медицинской помощи детям, потерянным или находящимся на оккупированных территориях Украины, жертвам абдукции, детям погибших военнослужащих Украины», – написал Саакашвили.

Он напомнил, что как минимум 15 тыс. украинских детей были похищены российскими захватчиками с временно оккупированных территорий, этих детей насильно усыновляют российские семьи, также они находится в детдомах России.

«Эта война унесла жизни уже 535 детей, многие дети потеряли родителей, но их ищут родственники и Украина как государство. Даже в тяжелом состоянии моего здоровья я особенно переживаю трагедию детей, как отец и как гражданин Украины. София Чкония имеет большой опыт гуманитарной деятельности, прошу всех моих сторонников в России, Украине, Грузии включиться в это дело. Помогите в сборе информации и возвращении детей», – добавил политик.

У инициативы будет собственный YouTube-канал, который будет информировать о ее деятельности. Старт работы проекта запланирован на 2 августа.