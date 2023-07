Хикмет Гаджиев обвинил Пашиняна в спекуляции и шантаже

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев ответил на твит армянского премьера Никола Пашиняна о том, что грузы направляемые в Карабах, якобы, являются «жизненно важными продуктами питания».

Помощник президента отметил в соцсети «Твиттер», что согласованная в Брюсселе дорога Агдам-Ханкенди полностью готова для перевозки всех видов грузов.

«Однако, недопущение использования этой дороги, эксплуатация местных жителей в качестве заложников, имитация доставки грузов – не что иное, как спекуляция, манипуляция и шантаж», – заявил он.

As agreed in, Brussels Agdam-Khankandi road is fully operational for delivering all kinds of goods. But not allowing to use this road, exploiting local inhabitants as hostage/organizing imitative delivery of goods is nothing but pol speculation, manipulation and blackmailing. pic.twitter.com/YENrIcInyC

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) July 26, 2023