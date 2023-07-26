Баку обвинил Армению в посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

222 Просмотров

Не в силах переварить существование Лачинского пограничного пункта пропуска, учрежденного Азербайджаном в целях контроля за своими границами и предотвращения армянских провокаций, армянская сторона без согласования с нашей страной направляет автомобильные конвои под видом «гуманитарного груза» на суверенные территории Азербайджана – это посягательство на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, Это очередная провокация против Лачинского пограничного пункта пропуска.

Об этом сказано в заявлении МИД Азербайджана.