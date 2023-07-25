Мирзоян утверждает о «конструктивном настрое» на диалог с Азербайджаном

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Ереван конструктивно настроен на мирные переговоры с Баку.

С данным заявлением выступил глава МИД Армении Арарат Мирзоян перед началом трехсторонней встречи с главами МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и России Сергеем Лавровым.

«В некоторых вопросах есть конкретные результаты, в других – есть перспективы прихода к согласию, но остаются и проблематичные, где позиции сторон еще далеки друг от друга», – сказал Мирзоян.

«Мы конструктивно настроены на переговоры, мы их ведем на всех площадках по всем направлениям», – заявил он.