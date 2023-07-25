Лавров: Азербайджанские друзья понимают необходимость обеспечения прав и безопасности карабахских армян |
В России готовятся к масштабной войне (видео) |
Пашинян заявил о готовности Армении подписать с Азербайджаном соглашение о мире |
Баку предостерег от злоупотребления гуманитарным мандатом МККК |
Байрамов указал на высокий уровень динамики переговоров между Баку и Ереваном |
Байрамов, Лавров и Мирзоян сели за стол переговоров (видео) |
Пашинян процитировал Путина: Карабах – это Азербайджан |
Новым главой МИД Китая стал Ван И |
Сенсация: МККК призвал армянских политиков согласиться на транзит через Агдам |
Главное Политика

Мирзоян утверждает о «конструктивном настрое» на диалог с Азербайджаном

Мирзоян утверждает о "конструктивном настрое" на диалог с Азербайджаном

Ереван конструктивно настроен на мирные переговоры с Баку.

С данным заявлением выступил глава МИД Армении Арарат Мирзоян перед началом трехсторонней встречи с главами МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и России Сергеем Лавровым.

«В некоторых вопросах есть конкретные результаты, в других – есть перспективы прихода к согласию, но остаются и проблематичные, где позиции сторон еще далеки друг от друга», – сказал Мирзоян.

«Мы конструктивно настроены на переговоры, мы их ведем на всех площадках по всем направлениям», – заявил он.

Теги:
Из этой рубрики
Лавров: Азербайджанские друзья понимают необходимость обеспечения прав и безопасности карабахских армян
Политика

Лавров: Азербайджанские друзья понимают необходимость обеспечения прав и безопасности карабахских армян

2023/07/25, 19:12
Пашинян заявил о готовности Армении подписать с Азербайджаном соглашение о мире
Политика

Пашинян заявил о готовности Армении подписать с Азербайджаном соглашение о мире

2023/07/25, 18:36
Мирзоян утверждает о "конструктивном настрое" на диалог с Азербайджаном
Политика

Мирзоян утверждает о «конструктивном настрое» на диалог с Азербайджаном

2023/07/25, 18:23
Баку предостерег от злоупотребления гуманитарным мандатом МККК
Политика

Баку предостерег от злоупотребления гуманитарным мандатом МККК

2023/07/25, 18:19
Байрамов указал на высокий уровень динамики переговоров между Баку и Ереваном
Политика

Байрамов указал на высокий уровень динамики переговоров между Баку и Ереваном

2023/07/25, 18:14
Лавров: Россия заинтересована в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе
Политика

Лавров: Россия заинтересована в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе

2023/07/25, 18:09
Байрамов, Лавров и Мирзоян сели за стол переговоров (видео)
Политика

Байрамов, Лавров и Мирзоян сели за стол переговоров (видео)

2023/07/25, 18:02
Байрамов и Лавров встретились в Москве
Политика

Байрамов и Лавров встретились в Москве

2023/07/25, 16:59
Пашинян: Активность РФ по урегулированию армяно-азербайджанских отношений спала
Политика

Пашинян: Активность РФ по урегулированию армяно-азербайджанских отношений спала

2023/07/25, 16:43